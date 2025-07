César Sandoval envía carta notarial a Rafael López Aliaga por afirmaciones públicas: "Tiene 24 horas para rectificarse"

Continúa el conflicto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta vez, César Sandoval, ministro de la cartera mencionada, señaló que ha enviado una carta notarial al despacho del alcalde de Lima solicitándole la rectificación por sus recientes declaraciones, donde el líder de Renovación Popular aseguró que el ministro Sandoval había solicitado una reunión con él pidiéndole apoyo para ser ocupar el puesto que hoy ocupa en el gabinete ministerial.

"Ya le mandé la carta notarial y ya la recibió el señor López Aliaga. Esto seguirá su curso. Tiene 24 horas para rectificarse. Si en 24 horas no se rectifica de la semejante y monumental mentira que ha dicho ante medios de comunicación, seguiremos con el Poder Judicial y no diré nada más hasta que el Poder Judicial se pronuncie", indicó.

El ministro había anunciado anteriormente que nunca se había reunido con el alcalde de Lima y aseguró que hasta después de entrar al Poder Ejecutivo nunca habían mantenido un diálogo.

"Le exijo que se retracte y diga la verdad. Lo que el señor ha dicho es que yo lo he visitado tres veces en su oficina. Nunca me he reunido con el señor personalmente. Después de ser ministro de Estado, me ha llamado dos veces para ver el tema del transporte. (…) Conversaciones por temas laborales o profesionales, no hemos tenido ninguna", indicó.