Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde heladas.
martes, 02 de septiembre
20ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado por la tarde.
martes, 02 de septiembre
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
27ºC
12ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
28ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; incremento de temperatura diurna.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos.