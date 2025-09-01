Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
24ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.