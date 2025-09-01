HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre

ANGAMOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

CABALLOCOCHA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

CONTAMANA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

EL ESTRECHO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
24ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

IQUITOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

JENARO HERRERA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

LAGUNAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

MAZÁN - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

NAUTA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

PEBAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

REQUENA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

SAN LORENZO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

SANTA CLOTILDE - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

SANTA ROSA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

STA. RITA DE CASTILLA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

TAMSHIYACU - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.

YURIMAGUAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
