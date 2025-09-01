Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
22ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
24ºC
11ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
28ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
31ºC
18ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
20ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
23ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
16ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
19ºC
7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 02 de septiembre
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
28ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
24ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
26ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 02 de septiembre
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.