Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
8ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; incremento de temperatura diurna.