HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 31 de agosto
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CARUMAS - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.

ICHUÑA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde heladas.

ILO - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado por la tarde.

MOQUEGUA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
8ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.

OMATE - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.

PUQUINA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.

UBINAS - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; incremento de temperatura diurna.
Notas relacionadas
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete

Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete

LEER MÁS
Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota