Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en Lambayeque, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna por la noche.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
31ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna por la noche.