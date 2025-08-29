Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
sábado, 30 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
sábado, 30 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
sábado, 30 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
sábado, 30 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.