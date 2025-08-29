Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

Lo más visto

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES LEER MÁS

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi LEER MÁS

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo LEER MÁS

Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio LEER MÁS

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima LEER MÁS