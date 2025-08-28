HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a escolar en medio de una pelea tras salir con amigos de una reunión en Apurímac

La víctima de 15 años apoyaba a su padre en los cuidados del hogar, pues su madre había muerto hace algunos años. Las autoridades intervinieron a 3 adolescentes presuntamente implicados.

El menor apoyaba en su hogar tras la muerte de su madre, pero ahora fue asesinado. Foto: Composición LR/América Noticias
El menor apoyaba en su hogar tras la muerte de su madre, pero ahora fue asesinado. Foto: Composición LR/América Noticias

Un escolar de 15 años fue asesinado en medio de una pelea luego de salir con sus amigos en la región de Apurímac. De acuerdo con la información policial, el menor había salido de su vivienda para ir a una reunión, pero nunca regresó a casa.

Ante su ausencia, el padre del menor reportó el hecho ante las autoridades, quienes iniciaron la investigación. Horas después, la Policía Nacional encontró el celular y la mochila del escolar en posesión de uno de sus compañeros, quien confesó en dónde se encontraba el adolescente.

PUEDES VER: Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

lr.pe

Escolar muere en medio de una pelea en Apurímac

La investigación policial precisa que el grupo de adolescentes, en donde se encontraba la víctima, estuvo compartiendo bebidas alcohólicas al momento del incidente. Tras ello, ocurrió una pelea en donde el menor fue agredido con una piedra, lo cual terminó provocándole la muerte.

Las autoridades aseguraron que el joven falleció de manera inmediata tras la agresión. Posteriormente, el cuerpo fue encontrado en el sector de Ccollahuacho, lugar en donde se reunió con sus amigos.

Trascendió que la víctima era el mayor de seis hermanos y que apoyaba a su padre en el cuidado de la familia tras la muerte de su madre. Además, familiares y amigos lo describieron como un joven responsable que tuvo un rol fundamental en su hogar a su corta edad.

PUEDES VER: El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay

lr.pe

Policía Nacional intervino a tres adolescentes presuntamente implicados

Luego de recabar las evidencias en torno al crimen, la Policía Nacional detuvo a tres adolescentes, quienes son sindicados como presuntos implicados en el asesinato del escolar, quienes permanecen bajo investigación.

Por último, los familiares y vecinos de la víctima acudieron a las afueras de la comisaría para exigir celeridad en las investigaciones y que el caso no quede impune.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

