El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
Sociedad

Accidente en Villa El Salvador: pasajero sufre grave lesión en la pierna tras brutal choque entre camión y bus

El camión, que transportaba balones con líquido, perdió el control e impactó contra un bus detenido cerca del puente San Luis. El vehículo afectado cubría la ruta entre Pucusana y San Miguel.

Fuerte colisión entre bus y camión deja copiloto herido en VES
Fuerte colisión entre bus y camión deja copiloto herido en VES | Composición LR | Difusión

En horas de la mañana de este jueves, un violento choque se registró a la altura del puente San Luis, en Villa El Salvador. Según reportes de medios locales, el copiloto de una de las unidades resultó gravemente herido en la pierna producto de la fuerte colisión entre el camión y un bus de transporte público.

El accidente, que se dio en la Panamericana Sur, con dirección al distrito de Surco quedó registrado en diversas imágenes. En estas, se puede notar el impactante daño en el camión de carga, en la parte en la que iba sentado el copiloto, a quien los Bomberos rescataron con esfuerzo luego de algunas horas.

lr.pe

Brutal choque entre camión y bus en VES deja copiloto herido

Luego del accidente, se pudo conocer que el conductor del vehículo de placa F7Y-832, que transportaba balones con un líquido transparente, habría perdido el control de la unidad y terminó por despistarse. Producto de ello, impactó con fuerza contra el bus de transporte urbano, el cual se encontraba en un paradero de la carretera, en el sentido de sur a norte.

Según se pudo conocer, el bus afectado cubre la ruta entre Pucusana y el distrito de San Miguel. Ahora, las autoridades vienen investigando las posibles causas de este accidente.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

