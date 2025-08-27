El 5 de abril de 2025, tres ciudadanos venezolanos llegaron hasta la calle General Lagos, en Cauquenes, ubicado en Chile, para atacar a un teniente coronel de Gendarmería, el servicio penitenciario uniformado de Chile. El funcionario, que se desempeña como jefe interno del penal Santiago 1, no estaba en su casa al momento del ataque, pero sí se encontraba su familia. Los atacantes dispararon al menos diez veces contra el inmueble y dejaron una corona de flores en la entrada.

El incidente fue interpretado como una advertencia para que el agente detuviera los allanamientos en módulos donde se encuentran miembros del Tren de Aragua. Él había encabezado operativos dentro del penal que permitieron develar los privilegios bajo los que viven los miembros de este clan criminal, en celdas que contenían elementos prohibidos como drogas, artefactos electrónicos y objetos de alto valor monetario.

Celdas de lujo para miembros del Tren de Aragua en Chile: ¿qué contenían?

En su declaración ante la Policía de Investigaciones, el funcionario entregó antecedentes sobre las condiciones irregulares dentro del módulo 1 de Santiago 1, donde se encontraban internos del Tren de Aragua. Durante un allanamiento realizado el 3 de abril, se incautaron drogas, una cocina digital, y una botella de whisky valorada en más de $250.000, entre otros elementos.

El módulo albergaba, entre otros reclusos, a Ronald Leggy, vinculado a delitos de trata de personas y acusado de liderar una célula criminal que operaba en el centro de Santiago. Según el testimonio de la autoridad, algunas celdas contaban con artículos de lujo no autorizados por el régimen penitenciario: ropa de marca como Gucci, Versace y zapatillas Jordan. También se encontraron celdas equipadas con alfombras, cortinas, humidificadores, luces ambientales y proyectores decorativos. Incluso había un sistema de cableado hechizo que permitía restablecer la electricidad en caso de cortes en el módulo.

Amenazas directas a familiares de oficiales y filtración de información

Tres días después del ataque armado, una de las hermanas del funcionario recibió un mensaje amenazante por WhatsApp. En el texto, los agresores señalaban directamente al hmobre por sus intervenciones en los módulos 14 y 19, mencionando a su familia y advirtiendo de nuevas represalias si continuaban los operativos.

El oficial declaró ante la Policía de Investigaciones que sospechaba que uno de sus propios colegas habría entregado sus datos personales a la banda criminal. Identificó a un funcionario conocido por el apodo de 'Doctor', quien tenía contacto frecuente con los internos, recibía regalos y realizaba viajes en los que también transportaba a personas vinculadas a los presos. En al menos dos ocasiones, este funcionario lo llevó en su vehículo a Cauquenes, trayecto en el que también viajaron personas que habían salido de visita desde la cárcel.

¿Cómo es que el Tren de Aragua tenía este tipo de control?

Sergio Soto, fiscal de Alta Complejidad de Ocidente de Chile, explicó para el medio Teletrece de este país que era "imposible" que funcionarios no supieran de la existencia de estos privilegios. "O sea, primero se ingresaron elementos que no son de poco tamaño. Segundo, requirieron de una otra manera una conexión a una red pública de Gendarmería. Tercero, está a vista y paciencia de todos los funcionarios que transitaban por ese lugar", afirmó.

Ante la pregunta de "¿tienen conocimiento que más centros de este tipo estén funcionando?" por parte del medio, el funcionario solo dijo "no me voy a referir a ese tema".

Penal del Tren de Aragua tuvo mayor cantidad de casos de extorsión en Chile en 2024

Según datos del Observatorio del Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello, Santiago 1 fue, en 2024, el penal con más casos de extorsión registrados, y se ubica segundo en agresiones a nivel nacional en la última década. Estas condiciones habrpian sido aprovechadas por organizaciones como el Tren de Aragua para consolidar su poder interno.

