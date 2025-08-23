Extorsionador se graba amenazando a un chofer de bus e invoca al Tren de Aragua: "Dile a tu jefe que pague"
Un video que se ha viralizado en Perú muestra a un extorsionador que amedrenta a un chofer, afirmando tener vínculos con el Tren de Aragua y exigiéndole que su jefe pague los montos solicitados para que puedan trabajar con tranquilidad.
La extorsión que sufren constantemente los choferes en Perú no parece tener fin. En distintas regiones del país, conductores de transporte público denuncian ser víctimas de bandas criminales que les exigen pagos a cambio de dejarlos trabajar con “tranquilidad”. En muchos casos, los delincuentes imponen cobros diarios o semanales bajo la amenaza de atacar las unidades o agredir a los propios conductores.
Las modalidades de amenaza varían: desde llamadas hasta cartas que llegan a las propias empresas de transporte, en las que se exige un monto elevado para permitirles laborar con tranquilidad. Curiosamente, en un video difundido por ATV, se observa a un extorsionador que se graba mientras amenaza a un chofer de bus y afirma pertenecer al Tren de Aragua. “Dile a tu jefe que se comunique y que pague lo que debe”, se le escucha decir.
Extorsionador amenaza a chofer de bus
El extorsionador también le advirtió que, si no pagaban, era mejor que no saliera ningún chofer a trabajar, porque los iban a matar. Ante la amenaza, el conductor del vehículo le preguntó a qué tipo de autos se refería, si a los grandes o a los pequeños, y el extorsionador le respondió que a ambos.
Este hecho no es aislado, ya que también se han reportado casos similares en otras rutas de transporte urbano e interprovincial. Los gremios de transportistas advierten que estas prácticas se han vuelto cada vez más frecuentes y organizadas. Algunos conductores, ante el riesgo que corren sus vidas, optan por abandonar temporalmente su trabajo o dejarlo de forma definitiva.