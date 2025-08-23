Un chofer de bus fue amenazado por un extorsionador, quien le exigió que su jefe pague el monto solicitado o, de lo contrario, no les permitirían seguir trabajando con tranquilidad. | Foto: Composición LR/ ATV/ Andina

La extorsión que sufren constantemente los choferes en Perú no parece tener fin. En distintas regiones del país, conductores de transporte público denuncian ser víctimas de bandas criminales que les exigen pagos a cambio de dejarlos trabajar con “tranquilidad”. En muchos casos, los delincuentes imponen cobros diarios o semanales bajo la amenaza de atacar las unidades o agredir a los propios conductores.

Las modalidades de amenaza varían: desde llamadas hasta cartas que llegan a las propias empresas de transporte, en las que se exige un monto elevado para permitirles laborar con tranquilidad. Curiosamente, en un video difundido por ATV, se observa a un extorsionador que se graba mientras amenaza a un chofer de bus y afirma pertenecer al Tren de Aragua. “Dile a tu jefe que se comunique y que pague lo que debe”, se le escucha decir.

Extorsionador amenaza a chofer de bus

El extorsionador también le advirtió que, si no pagaban, era mejor que no saliera ningún chofer a trabajar, porque los iban a matar. Ante la amenaza, el conductor del vehículo le preguntó a qué tipo de autos se refería, si a los grandes o a los pequeños, y el extorsionador le respondió que a ambos.

Este hecho no es aislado, ya que también se han reportado casos similares en otras rutas de transporte urbano e interprovincial. Los gremios de transportistas advierten que estas prácticas se han vuelto cada vez más frecuentes y organizadas. Algunos conductores, ante el riesgo que corren sus vidas, optan por abandonar temporalmente su trabajo o dejarlo de forma definitiva.