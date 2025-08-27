Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado al atardecer.
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
jueves, 28 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
jueves, 28 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.