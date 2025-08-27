HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día con nieve hacia la madrugada y por la mañana.
jueves, 28 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a lluvia al atardecer.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y al atardecer.
jueves, 28 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo despejado por la mañana.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna durante la noche.
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y lluvia al atardecer.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
jueves, 28 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna durante la noche.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer.
jueves, 28 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer y lluvia.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna por la mañana.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la tarde.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día y hacia el mediodía llovizna.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto durante el día.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
