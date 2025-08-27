Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día con nieve hacia la madrugada y por la mañana.
jueves, 28 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a lluvia al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y al atardecer.
jueves, 28 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo despejado por la mañana.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna durante la noche.
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y lluvia al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
jueves, 28 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna durante la noche.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer.
jueves, 28 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer y lluvia.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna por la mañana.
jueves, 28 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la tarde.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día y hacia el mediodía llovizna.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.