Pamela Cabanillas Soley, más conocida como 'Mommy Yankee', tenía apenas 18 años cuando se hizo tristemente conocida en las portadas de los diarios al ser acusada de estafa agravada a más de 100 usuarios en eventos deportivos y conciertos de Lima, y falsificación de documentos privados al crear QR y venderlos como boletos reales en octubre del 2022. Sin embargo, en la condena solo 12 personas fueron reconocidos por la ley ¿Qué pasó con el resto?

De acuerdo con los abogados penalistas Benji Espinoza y Joel Córdova, la sentenciada Pamela Cabanillas operó a través de la estafa y creación de códigos QR falsificados en beneficio propio y en colaboración de terceros para perjudicar el patrimonio de sus víctimas. Por ello, la sentencia de 6 años y 4 meses se dictó con base en estos dos delitos y aplicando un punto medio en el rango de condena.

Los inicios de Pamela Cabanillas, acusada de estafa agravada y falsificación de documentos

Cuando cientos de asistentes se disponían a disfrutar de multitudinarios conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Coldplay, Harry Styles, entre otros en el 2022 se dieron con la sorpresa de que sus entradas eran falsas. El fraude había quedado en evidencia y los agraviados señalaban haber sido engañados en redes sociales por la joven Pamela Cabanillas, de acuerdo a los reportes policiales. Tras ello, la mujer fue acusada de estafa agravada y falsificación de documentos por asegurar que tenía un contacto con la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) a fin de ganar la confianza de sus víctimas.

Al respecto, abogados penalistas consultados por La República explicaron lo que implica los cargos imputados contra Cabanillas. En ese sentido, la estafa agravada corresponde al delito que involucra a varias víctimas, tal como en el caso de Pamela Cabanillas. "En una estafa simple la pena va de 1 año hasta 6 años. Cuando es agravada por la pluralidad de víctimas, la pena va de 4 años hasta 8 años. A ella le han puesto una pena de 6 años, que está entre la mitad, sobre todo atendiendo al número de víctimas que ella ha tenido", sostuvo Joel Córdova.

Capturada en España por robar ropa, pero no por las acusaciones en Perú

Con el dinero robado producto de las estafas, Pamela Cabanillas fugó a España ese mismo año para evitar ser detenida tras las numerosas denuncias en su contra. En aquel momento, el Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia solicitaba 18 meses de prisión preventiva en su contra.

No obstante, la joven fue detenida el pasado 17 de noviembre del 2023 en España, pero no por los cargos que enfrentaba en nuestro país, sino por robar ropa de la tienda H&M en aquel país, según el coronel de la Policía Nacional, Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la DIRINCRI. Con la orden de extradición, el proceso judicial en España culminó y la ahora sentenciada fue devuelta a nuestro país ese mismo año. Ella llegó con un chaleco antibalas y escoltada por una gran cantidad de agentes de la PNP luego de que se entregara voluntariamente a las autoridades.

Al respecto, Benji Espinoza precisó que en la sentencia de Pamela Cabanillas se optó por un punto medio entre sus dos delitos y tomando en cuenta el rango de condena. "La señorita Cabanillas ha venido de manera reiterada y sistemática ofreciendo falsas entradas (...) En este caso, no se ha puesto la pena máxima, sino que han ido al término medio y han sumado las penas, por eso han alcanzado los 6 años y 4 meses sumando las dos penas", acotó Espinoza.

La sentencia resalta que los delitos de Pamela Cabanillas también afectaron a la persona jurídica Teledistribuciones S. A., empresa encargada de distribuir las entradas. "Por el delito de falsificación de documentos (...) hay que tenerlo en cuenta, aquí no solo están como víctimas las personas estafadas, sino también la propia empresa que se encargaba de la distribución de boletos", precisó Córdova.

Se entregó voluntariamente y afirmó estar embarazada

En 2023, Pamela Cabanillas publicó un video en sus redes sociales en donde contó que se entregó por cuenta propia y que habría estado embarazada de 4 meses. "Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico", dijo en una historia en la misma red social.

Tras su llegada a Perú, durante su audiencia, el Poder Judicial accedió a que alias 'Mommy Yankee' sea revisada por un médico legista debido a su situación de gestante. Esto se certificó gracias a un documento enviado desde un centro de salud en España, en donde Cabanillas venía recibiendo atención médica.

Solo 12 víctimas serán beneficiadas, ¿qué pasó con el resto de afectados?

Como se recuerda, en un principio las personas agraviadas llegaban a ser más de 100. No obstante, en la sentencia se especifica que solo 12 recibirán una reparación civil de S/ 1000.585 ¿Qué pasó con el resto de personas estafadas? Al respecto, ambos abogados explicaron la situación de quienes no han realizado las denuncias y qué oportunidades tienen.

"En la sentencia solo se habla de 12, eso quiere decir que este proceso penal solo lo han seguido ellos o se han constituido como agraviados. Las otras personas que han sido estafadas por esta señorita aún no se han constituido en este proceso penal, pero podrían hacer sus propias denuncias y seguir la misma suerte (...) cada una puede denunciarla. Si no han hecho nada al respecto, todavía pueden iniciar acciones penales", señaló Córdova.

En tanto, Benji Espinoza precisó que los agraviados pueden realizar su denuncia ahora teniendo en consideración que la Fiscalía encuentre elementos para ellos, así como lo hubo para las 12 personas ahora beneficiadas. "Si en este caso denunciaron y la Fiscalía encontró que no había elementos para ellos y sí para las 12, ya no pueden denunciar. Pero, si no lo hicieron antes, pueden regularizarlo ahora", argumentó.

¿Pamela Cabanillas podría conseguir su libertad tras apelaciones?

Si bien la sentencia ya está dictada por el Poder Judicial, la defensa de Pamela Cabanillas podría apelar la misma y buscar un nuevo juicio, siempre y cuando le den la razón. No obstante, las pruebas en su contra son suficientes para que este escenario no sea dable.

"Como ya estaba con una prisión preventiva, ella va a continuar cumpliendo su condena hasta que se confirme su resolución. Lo más probable es que la resolución de la sala también confirme su sentencia condenatoria dado la cantidad de prueba que se ofreció", sostuvo Córdova.

"Si apela, ella va a seguir en la cárcel, y solo si le dan la razón en la apelación, o bien porque anulen su condena y sea un nuevo juicio, o bien porque la absuelvan, saldría libre. De que tiene opciones de salir libre tiene, siempre que le den la razón", agregó Benji Espinoza.

¿Qué es la Fiscalía de Ciberdelincuencia?

De acuerdo con los abogados penalistas, la Fiscalía de Ciberdelincuencia se creó hace algunos años y se encarga de perseguir delitos que se cometen usando medios digitales en específico. "Algunos delitos se cometen valiéndose de los medios tecnológicos: páginas de intenet, etc. Cuando esto sucede, la Fiscalía que investiga es especializada en lo que viene a ser la ciberdelincuencia (...) recordemos que la señorita Cabanillas no se vinculaba directamente con las personas que estafaba, sino a través de grupos sociales, aplicativos, etc.", precisó Córdova.

