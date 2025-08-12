HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El vigilante del mar: un dron alimentado con energía solar que puede volar durante 3 meses sin aterrizar; es más ancho que un Boeing 747 pero 160 veces más ligero

El dron inteligente podrá soportar largos periodos de vuelos de día y noche. Su potencial le permite la vigilancia área ininterrumpida por mar y tierra.

Un nuevo dron solar, desarrollado por Skydweller Aero y Thales, aspira a volar durante meses sin aterrizar. Foto: Skydweller Aero
Un nuevo dron solar, desarrollado por Skydweller Aero y Thales, aspira a volar durante meses sin aterrizar. Foto: Skydweller Aero

El Skydweller es un dron de vigilancia marina que solo necesita de energía solar para mantener su vuelo continuo. Ahora su nuevo objetivo es permanecer en el aire durante 90 días sin aterrizar, aunque tiene el potencial de volar durante mucho más tiempo. La startup estadounidense, Skydweller Aero junto a la empresa electrónica francesa, Thales, lograron desarrollar este enorme dispositivo que impresiona por un mejor desempeño que otros drones de vigilancia.

El dron patrullará los océanos durante un largo periodo con cero emisiones de carbono, mientras transporta cargas pesadas. Este gigante de fibra de carbono posee una envergadura del tamaño de un Boeing 747, diseñado para misiones maratónicas.

Skydweller contiene 17.248 paneles solares que alimentan sus vuelos de 90 días. Foto: Skydweller Aero

Skydweller contiene 17.248 paneles solares que alimentan sus vuelos de 90 días. Foto: Skydweller Aero

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

¿Cuánta energía necesita el Skydweller?

La energía solar para el Skydweller es capturada por más de 17 mil celulares solares, distribuidas en casi 270 metros cuadrados de superficie alar, con un ancho de 72 metros. En óptimas condiciones, las células solares pueden generar hasta 100 kilovatios de energía para la aeronave.

El Skydweller podría prestar servicio a equipos de emergencia civil, agencias de patrulla fronteriza y misiones científicas. Foto: Skydweller Aero

El Skydweller podría prestar servicio a equipos de emergencia civil, agencias de patrulla fronteriza y misiones científicas. Foto: Skydweller Aero

Durante el día, la energía solar se utiliza para mantener el vuelo, alimentar los sistemas de aviación a bordo y cargar las baterías. El Skydweller cuenta con más de 635 kilogramos de baterías, que se utilizan para alimentar la aeronave durante la noche. Esto le permitirá mantener un vuelo prácticamente continuo.

¿Hasta qué altura puede llegar el dron?

El Skydweller normalmente vuela a una altitud entre 7.500 y 10.500 metros, pero puede volar hasta 13.600 metros durante el día, antes de caer entre 1.500 y 3.000 metros por la noche, ya que esto minimiza el consumo de energía.

Skydweller contiene 17.248 paneles solares que alimentan sus vuelos de 90 días. Foto: Skydweller Aero

Skydweller contiene 17.248 paneles solares que alimentan sus vuelos de 90 días. Foto: Skydweller Aero

A pesar de su envergadura similar a la de un avión comercial de largo alcance, el Skydweller pesa 160 veces menos que un "jumbo jet": 2,5 toneladas métricas.

PUEDES VER: El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

lr.pe

Un modelo más optimizado para la vigilancia

Los aviones que funcionan con energía solar no son nuevos, pero algunos diseños han sufrido problemas de diseño, que provocaron fallas catastróficas en pleno vuelo al ascender o descender a altitudes medias de 2.000 o 10.000 metros.

El Skydweller ha sido diseñado específicamente para operar en este rango de altitud, utilizando un software automático de carga por ráfagas en el sistema de control de vuelo, para así reducir las cargas aerodinámicas causadas por la turbulencia. Además, está construido en fibra de carbono y puede transportar hasta 362 kg de carga útil.

Vigilancia ininterrumpida desde el cielo

Operar una aeronave de forma continua y fiable hasta por 3 meses requiere un sistema de control de vuelo y un sistema de gestión de vehículos (VMS) con cuádruple redundancia. Si alguno de los sistemas a bordo falla, un sistema de respaldo puede asumir el control para mantener el vuelo.

Los algoritmos de autorreparación permiten que ante cualquier fallo se apague, para luego corregir y reactivar de forma autónoma su vuelo, lo que permite que la aeronave recupere el desempeño, manteniéndose en vuelo constante, según información oficial de la compañía.

Inteligencia artificial en el cielo

Skydweller no se trata solo de mantenerse en el aire, sino también de lo que puede ver. El dron incorporará el radar AirMaster S de Thales, un sistema de escaneo de banda X impulsado por IA, diseñado para operaciones marítimas. Con un alcance de 200 kilómetros, este radar puede rastrear miles de objetos en el aire y el agua simultáneamente. También clasifica objetivos mediante inteligencia artificial, lo que facilita a los operadores terrestres centrarse en las amenazas clave.

