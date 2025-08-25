Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día , lluvia.
martes, 26 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.