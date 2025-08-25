HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     
Sociedad

Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 25 de agosto
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 25 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

HUANCAYO - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

HUASAHUASI - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
martes, 26 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

JAUJA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

JUNIN - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

LA OROYA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a tormenta y chubasco.

PICHANAKI - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.

SATIPO - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a tormenta y chubasco al atardecer.
martes, 26 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
martes, 26 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.

TARMA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
martes, 26 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.

YANACANCHA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad

Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La pregunta que Greissy Ortega evito responder sobre fuerte episodio entre su hija y Milena Zárate

Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Sociedad

Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Parlamento Andino gastó alrededor de US$205.000 en viajes y hoteles desde el 2021

Esposo de congresista fujimorista es acusado de violencia, acoso y hostigamiento en despacho congresal

Defensoría del Pueblo buscó blindar a Dina Boluarte evitando que sea investigada por delitos de corrupción

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota