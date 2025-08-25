Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
martes, 26 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a tormenta y chubasco.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a tormenta y chubasco al atardecer.
martes, 26 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
martes, 26 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna.
martes, 26 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera.