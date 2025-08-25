Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado por la mañana con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.