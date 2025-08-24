HOYSuscripcion LR Focus

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 24 de agosto
ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado al atardecer.
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la mañana.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco en las primeras horas de la mañana.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco hacia el mediodía.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 25 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco al atardecer.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 25 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana.
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con tormenta y chubasco por la tarde.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 25 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
lunes, 25 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo cubierto con lluvia durante el día.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 25 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia durante el día.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia hacia el mediodía.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia al atardecer.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia en las primeras horas de la mañana.
