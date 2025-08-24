HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 24 de agosto
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

BAMBAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.

CAJABAMBA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

CAJAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CELENDIN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.

CHILETE - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

CHIRINOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.

CHOTA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.

CONTUMAZÁ - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.

COSPAN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CUTERVO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.

ENCAÑADA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

JAEN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
lunes, 25 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.

LLAMA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.

SAN BENITO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado por la noche.
lunes, 25 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

SAN IGNACIO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
lunes, 25 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.

SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Corredor Rojo: servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

Corredor Rojo: servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

LEER MÁS
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota