Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 25 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 25 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 25 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.