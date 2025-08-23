Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 24 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos.
domingo, 24 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día ; chubascos con ráfagas de viento.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y niebla ; ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna y ráfagas de viento.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; niebla , llovizna y descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna con tendencia a neblina hacia la madrugada.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos.