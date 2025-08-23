Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 24 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y tormenta por la noche.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.