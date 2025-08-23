HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

COLCABAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CUSICANCHA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

HUACHOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

LIRCAY - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a.

PAMPAS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

TAMBO - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Fuerte choque deja 14 heridos en la vía Arequipa-Puno, entre ellos dos menores de edad

Fuerte choque deja 14 heridos en la vía Arequipa-Puno, entre ellos dos menores de edad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota