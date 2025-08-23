Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde , viento ligero por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.