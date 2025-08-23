Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
domingo, 24 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado al atardecer , lluvia.
domingo, 24 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día , lluvia.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado al atardecer ; lluvia.
domingo, 24 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo cubierto hacia el mediodía ; lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día , lluvia.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
domingo, 24 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día , lluvia.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado por la tarde ; lluvia.
domingo, 24 de agosto
22ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día ; lluvia y viento moderado.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
domingo, 24 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 24 de agosto
25ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.