Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento moderado.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
domingo, 24 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado por la noche.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
domingo, 24 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.