HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Embajada de Estados Unidos en Perú lanza Beca SUSI para mujeres y promueve programa de intercambio académico

La Embajada de EE. UU. en Perú ha abierto la convocatoria para el programa SUSI para Mujeres Jóvenes Líderes, enfocado en fortalecer el liderazgo femenino a través de una experiencia académica en USA.

La embajada de Estados Unidos reveló que la beca SUSI permitirá a las estudiantes peruanas vivir una experiencia estudiantil en USA.
La embajada de Estados Unidos reveló que la beca SUSI permitirá a las estudiantes peruanas vivir una experiencia estudiantil en USA. | Foto: composición LR/ Instagram/ Captura de YouTube

La Embajada de Estados Unidos en Perú ha lanzado una nueva convocatoria para el prestigioso programa SUSI para Mujeres Jóvenes Líderes (Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Young Women Leaders), diseñado para promover el liderazgo femenino mediante una experiencia académica intensiva en EE. UU.

La Beca SUSI es un programa académico intensivo de corta duración, generalmente de cinco a seis semanas, que brinda a jóvenes universitarias la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y fortalecer su comprensión sobre políticas públicas y cultura estadounidense.

Las actividades del programa incluyen clases interactivas, debates, conferencias, lecturas, talleres, visitas educativas, además de espacios de intercambio académico con estudiantes estadounidenses.

PUEDES VER: DNI electrónico gratuito en agosto 2025, vía Reniec: requisitos, quiénes acceden y en qué regiones

lr.pe

Beneficios principales de la Beca SUSI para peruanos

  • Beca completa: Cubre gastos de matrícula, alojamiento, manutención y actividades académicas durante la estadía en EE. UU.
  • Certificación académica: Al finalizar el programa, las participantes reciben una certificación académica respaldada por la institución anfitriona, comúnmente una universidad estadounidense reconocida.
  • Red internacional: Oportunidad de crear redes con otras jóvenes líderes de diversos países, con enfoque en liderazgo, colaboración y desarrollo comunitario.

Requisitos de postulación para Beca SUSI

  • Ser mujer, de entre 18 y 25 años, y estar matriculada en un programa de educación superior (licenciatura o técnica), con al menos un semestre ya completado.
  • Demostrar capacidad de liderazgo, mediante desempeño académico, actividades comunitarias o extracurriculares.
  • Nivel avanzado de inglés (lectura, escritura y conversación) es un criterio común, aunque algunas versiones regionales pueden permitir sesiones en español o bilingües.
  • Tener poca o ninguna experiencia previa de viaje o estudios en EE. UU., para asegurar experiencias novedosas.
  • Ser elegible para una visa J‑1, que es el tipo requerido para la mayoría de estos programas.

¿Cómo postular a la Beca SUSI?

  • La Embajada de EE. UU. en Perú actúa como entidad nominadora: recoge postulaciones, coordina exámenes (como pruebas de idioma), entrevistas y preorientaciones antes del viaje.
  • Se recomienda estar atenta a los canales oficiales (sitio web de la Embajada, redes sociales, boletines institucionales) para conocer plazos, formatos de aplicación y fechas límite.
Notas relacionadas
La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

LEER MÁS
La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota