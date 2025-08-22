Embajada de Estados Unidos en Perú lanza Beca SUSI para mujeres y promueve programa de intercambio académico

La embajada de Estados Unidos reveló que la beca SUSI permitirá a las estudiantes peruanas vivir una experiencia estudiantil en USA. | Foto: composición LR/ Instagram/ Captura de YouTube

La Embajada de Estados Unidos en Perú ha lanzado una nueva convocatoria para el prestigioso programa SUSI para Mujeres Jóvenes Líderes (Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Young Women Leaders), diseñado para promover el liderazgo femenino mediante una experiencia académica intensiva en EE. UU.

La Beca SUSI es un programa académico intensivo de corta duración, generalmente de cinco a seis semanas, que brinda a jóvenes universitarias la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y fortalecer su comprensión sobre políticas públicas y cultura estadounidense.

Las actividades del programa incluyen clases interactivas, debates, conferencias, lecturas, talleres, visitas educativas, además de espacios de intercambio académico con estudiantes estadounidenses.

Beneficios principales de la Beca SUSI para peruanos

Beca completa : Cubre gastos de matrícula, alojamiento, manutención y actividades académicas durante la estadía en EE. UU.

: Cubre gastos de matrícula, alojamiento, manutención y actividades académicas durante la estadía en EE. UU. Certificación académica : Al finalizar el programa, las participantes reciben una certificación académica respaldada por la institución anfitriona, comúnmente una universidad estadounidense reconocida.

: Al finalizar el programa, las participantes reciben una certificación académica respaldada por la institución anfitriona, comúnmente una universidad estadounidense reconocida. Red internacional: Oportunidad de crear redes con otras jóvenes líderes de diversos países, con enfoque en liderazgo, colaboración y desarrollo comunitario.

Requisitos de postulación para Beca SUSI

Ser mujer , de entre 18 y 25 años , y estar matriculada en un programa de educación superior (licenciatura o técnica), con al menos un semestre ya completado.

, de entre , y estar (licenciatura o técnica), con al menos un semestre ya completado. Demostrar capacidad de liderazgo , mediante desempeño académico, actividades comunitarias o extracurriculares.

, mediante desempeño académico, actividades comunitarias o extracurriculares. Nivel avanzado de inglés (lectura, escritura y conversación) es un criterio común, aunque algunas versiones regionales pueden permitir sesiones en español o bilingües.

(lectura, escritura y conversación) es un criterio común, aunque algunas versiones regionales pueden permitir sesiones en español o bilingües. Tener poca o ninguna experiencia previa de viaje o estudios en EE. UU. , para asegurar experiencias novedosas.

, para asegurar experiencias novedosas. Ser elegible para una visa J‑1, que es el tipo requerido para la mayoría de estos programas.

¿Cómo postular a la Beca SUSI?