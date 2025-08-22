Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y niebla ; ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y niebla ; ráfagas de viento.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; neblina con descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; neblina con descenso de temperatura nocturna y llovizna ligera.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
sábado, 23 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial.
sábado, 23 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
sábado, 23 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.