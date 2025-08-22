Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Lambayeque, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.