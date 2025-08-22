Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
sábado, 23 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde.
sábado, 23 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
sábado, 23 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde.
sábado, 23 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial y cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.