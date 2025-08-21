Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
14ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
13ºC
-14ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y ráfagas de viento por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
viernes, 22 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , neblina y ráfagas de viento por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
viernes, 22 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; llovizna , niebla y ráfagas de viento por la tarde.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día ; neblina.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
viernes, 22 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
viernes, 22 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; llovizna y niebla.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
viernes, 22 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; llovizna y niebla ; ráfagas de viento por la tarde.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
viernes, 22 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
11ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
viernes, 22 de agosto
10ºC
-14ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.