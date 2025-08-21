Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas
- Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
viernes, 22 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde , llovizna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y niebla en las primeras horas de la mañana ; ráfagas de viento por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
viernes, 22 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; neblina hacia la madrugada.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 22 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.