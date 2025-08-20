UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación
La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) se encuentra en plena preparación para un proceso electoral trascendental, en el que se elegirán al rector y a los vicerrectores que conducirán la institución durante el periodo 2026–2030.
El Comité Electoral Universitario, con el acompañamiento técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha establecido un cronograma que inició en julio con la inscripción de listas y que contempla la primera vuelta el 3 de octubre de 2025 y, de ser necesario, una segunda vuelta el 17 de noviembre. Estas fechas buscan garantizar un proceso transparente, ordenado y con amplia participación de la comunidad universitaria.
Entre las agrupaciones participantes figura la lista LEAL, integrada por:
- Dr. Elí Caro Meza, candidato a Rector.
- Dr. Luis Tapia Luján, candidato a Vicerrector Académico.
- Dra. Amélida Flores Gamboa, candidata a Vicerrectora de Investigación.
La propuesta de LEAL resalta por combinar experiencia en gestión académica, sólida trayectoria en investigación y liderazgo con resultados verificables. Su plan de trabajo se centra en fortalecer la calidad educativa, impulsar la investigación, promover la internacionalización y garantizar una formación integral de los estudiantes.
El proceso electoral incluye debates de planes de trabajo previstos para septiembre, que permitirán a la comunidad universitaria contrastar propuestas y visiones. En este contexto, el escenario político de la UNCP se caracteriza por un enfoque en propuestas colectivas más allá de los liderazgos individuales, fomentando el diálogo, la renovación y la construcción conjunta de un modelo de gobierno universitario sostenible y con proyección de futuro.
