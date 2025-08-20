UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

El Comité Electoral Universitario, con el acompañamiento técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha establecido un cronograma que inició en julio con la inscripción de listas y que contempla la primera vuelta el 3 de octubre de 2025 y, de ser necesario, una segunda vuelta el 17 de noviembre. Estas fechas buscan garantizar un proceso transparente, ordenado y con amplia participación de la comunidad universitaria.

Entre las agrupaciones participantes figura la lista LEAL, integrada por:

Dr. Elí Caro Meza, candidato a Rector.

Dr. Luis Tapia Luján, candidato a Vicerrector Académico.

Dra. Amélida Flores Gamboa, candidata a Vicerrectora de Investigación.

La propuesta de LEAL resalta por combinar experiencia en gestión académica, sólida trayectoria en investigación y liderazgo con resultados verificables. Su plan de trabajo se centra en fortalecer la calidad educativa, impulsar la investigación, promover la internacionalización y garantizar una formación integral de los estudiantes.

El proceso electoral incluye debates de planes de trabajo previstos para septiembre, que permitirán a la comunidad universitaria contrastar propuestas y visiones. En este contexto, el escenario político de la UNCP se caracteriza por un enfoque en propuestas colectivas más allá de los liderazgos individuales, fomentando el diálogo, la renovación y la construcción conjunta de un modelo de gobierno universitario sostenible y con proyección de futuro.