Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.