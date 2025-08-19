Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar
- Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento y cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento y cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.