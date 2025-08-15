Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 16 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 16 de agosto
15ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 16 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 16 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
sábado, 16 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 16 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 16 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 16 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.