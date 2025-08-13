Denuncian a comuneros de Cusco por un cobro irregular a turistas extranjeros para ingresar a la Montaña de 7 Colores

La Montaña de Siete Colores, uno de los atractivos más visitados del Cusco, atraviesa un nuevo conflicto que involucra a comuneros del centro poblado de Chillihuani, distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi. De acuerdo con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), un grupo conformado por ocho personas estaría cobrando entre 20 soles a turistas nacionales y 30 soles a extranjeros para ingresar al sector de Jacto, una de las rutas alternativas hacia Vinicunca, sin contar con autorización oficial.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, con el argumento de que estos cobros vulneran un acuerdo comunitario que prohíbe condicionar el acceso a la montaña. El dirigente Joaquín Illatinco afirmó que la asociación que exige los pagos no representa a la comunidad y actúa al margen de los consensos adoptados. La GERCETUR advirtió que, de persistir la situación, podría evaluarse la suspensión temporal del ingreso por esa vía turística.

Cobros irregulares a la Montaña de 7 Colores

El asesor legal de GERCETUR, Franco Navarro, solicitó a la Fiscalía Provincial de Quispicanchi la suspensión inmediata de los cobros y recordó que un hábeas corpus vigente impide cualquier restricción sin acuerdo formal. Según la denuncia, la asociación que opera en el sector Jacto no cuenta con reconocimiento legal para administrar el acceso.

Este caso se desarrolla en un contexto marcado por tensiones previas. En agosto de 2024, un enfrentamiento entre comuneros de Chillihuani por el control de los ingresos turísticos terminó con la muerte de un poblador y dejó varios heridos. Informes oficiales señalan que la Montaña de Siete Colores genera anualmente entre 3 y 10 millones de dólares, sin un sistema de distribución regulado.

Seguridad turística en riesgo en Cusco, según las autoridades

Autoridades regionales y de defensa del consumidor han advertido que estos conflictos afectan la seguridad de los visitantes. En disputas anteriores entre comunidades, como las de Chillihuani y Llacto, se registraron actos violentos que motivaron recomendaciones para evitar ciertas rutas.

La GERCETUR recomienda a los viajeros utilizar caminos autorizados, como los que parten desde Pitumarca, y contratar operadores formales registrados en Cusco. Asimismo, invoca a denunciar cualquier cobro no autorizado ante las instancias correspondientes.