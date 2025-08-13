HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Denuncian a comuneros de Cusco por un cobro irregular a turistas extranjeros para ingresar a la Montaña de 7 Colores

Autoridades investigan a un grupo de comuneros que exige pagos sin autorización para acceder a Vinicunca desde Cusipata.

Comuneros de Cusco cobran a turistas extranjeros y locales.
Comuneros de Cusco cobran a turistas extranjeros y locales. | Foto: Composición LR

La Montaña de Siete Colores, uno de los atractivos más visitados del Cusco, atraviesa un nuevo conflicto que involucra a comuneros del centro poblado de Chillihuani, distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi. De acuerdo con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), un grupo conformado por ocho personas estaría cobrando entre 20 soles a turistas nacionales y 30 soles a extranjeros para ingresar al sector de Jacto, una de las rutas alternativas hacia Vinicunca, sin contar con autorización oficial.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, con el argumento de que estos cobros vulneran un acuerdo comunitario que prohíbe condicionar el acceso a la montaña. El dirigente Joaquín Illatinco afirmó que la asociación que exige los pagos no representa a la comunidad y actúa al margen de los consensos adoptados. La GERCETUR advirtió que, de persistir la situación, podría evaluarse la suspensión temporal del ingreso por esa vía turística.

PUEDES VER: Machu Picchu: se establecen nuevas medidas en la compra de entradas para evitar largas colas en el Patrimonio Cultural, ¿desde cuándo?

lr.pe

Cobros irregulares a la Montaña de 7 Colores

El asesor legal de GERCETUR, Franco Navarro, solicitó a la Fiscalía Provincial de Quispicanchi la suspensión inmediata de los cobros y recordó que un hábeas corpus vigente impide cualquier restricción sin acuerdo formal. Según la denuncia, la asociación que opera en el sector Jacto no cuenta con reconocimiento legal para administrar el acceso.

Este caso se desarrolla en un contexto marcado por tensiones previas. En agosto de 2024, un enfrentamiento entre comuneros de Chillihuani por el control de los ingresos turísticos terminó con la muerte de un poblador y dejó varios heridos. Informes oficiales señalan que la Montaña de Siete Colores genera anualmente entre 3 y 10 millones de dólares, sin un sistema de distribución regulado.

PUEDES VER: Encuentran mural intacto de casi 4.000 años en Perú: iconografía y detalles no coinciden con otras culturas cercanas de la zona

lr.pe

Seguridad turística en riesgo en Cusco, según las autoridades

Autoridades regionales y de defensa del consumidor han advertido que estos conflictos afectan la seguridad de los visitantes. En disputas anteriores entre comunidades, como las de Chillihuani y Llacto, se registraron actos violentos que motivaron recomendaciones para evitar ciertas rutas.

La GERCETUR recomienda a los viajeros utilizar caminos autorizados, como los que parten desde Pitumarca, y contratar operadores formales registrados en Cusco. Asimismo, invoca a denunciar cualquier cobro no autorizado ante las instancias correspondientes.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Combi pierde el control en Independencia y choca contra barandas del Metropolitano: dos jóvenes heridos

Combi pierde el control en Independencia y choca contra barandas del Metropolitano: dos jóvenes heridos

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en la Panamericana Norte: accidente en Ancón deja un herido y caos vehicular

Camión se vuelca tras chocar con bus en la Panamericana Norte: accidente en Ancón deja un herido y caos vehicular

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Hombre gana premio mayor de Powerball de casi US$168 millones, pero termina en prisión por golpear a un policía en EEUU

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Sociedad

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota