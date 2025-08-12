HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Madre e hijo mueren cuando iban a cobrar Pensión 65: moto torito en el que viajaban fue chocado por auto en Puno

Benigna Gutiérrez y su hijo Ruperto Yucasi fueron embestidos por un vehículo a gran velocidad. El conductor fue detenido tras despistarse en Chupa. La comunidad y familia exige justicia.


Conductor de la camioneta se dio a la fuga y luego fue detenido.
Conductor de la camioneta se dio a la fuga y luego fue detenido. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: PNP.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una madre y su hijo en la vía Juliaca–Arapa. Las víctimas se desplazaban desde la comunidad de Tequena hacia Arapa en una moto torito azul y blanca para cobrar el beneficio social de Pensión 65. Según testigos, a la altura del kilómetro 44, en la comunidad de GamaGama, fueron violentamente embestidos por un automóvil que se dio a la fuga. El hecho ocurrió la mañana del 12 de agosto.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Benigna Gutiérrez Sánchez, quien viajaba como pasajera, y su hijo Ruperto Yucasi Gutiérrez, conductor de la moto torito de placa 4638-GZ. El vehículo que los impactó fue un Toyota Yaris de color gris, con placa de rodaje V6Q-052, conducido por Jhony Guido Mamani Condori (22).

Según los testigos el choque se produjo por alcance y arrastró a las víctimas más de 30 metros; la señora Benigna habría fallecido de manera instantánea, mientras que su hijo habría muerto minutos después de no recibir auxilio.

Detienen a conductor que fugó tras impacto

Personal de la Comisaría de Arapa inició la búsqueda del responsable, logrando ubicar el vehículo siniestrado a la entrada del distrito de Chupa, donde se había despistado. Los ocupantes del auto, que resultaron heridos, fueron trasladados al centro de salud local. Allí se procedió a la identificación y detención del conductor, quien fue puesto a disposición de las autoridades por el presunto delito de homicidio culposo.

El accidente también fue reportado en la vía Saman–Caminaca, a la altura de la comunidad de Chejachi, distrito de Arapa. El mototaxi quedó completamente destruida tras el impacto. Las diligencias fueron asumidas por el Fiscal Adjunto Braulio Condori Pari de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, quien investiga las circunstancias del siniestro.

El caso ha generado consternación en la comunidad, especialmente en los familiares quienes no imaginaron perder dos familiares. Por el que exigen justicia y sanción contra el presunto responsable, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades.

Notas relacionadas
Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota