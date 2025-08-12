Madre e hijo mueren cuando iban a cobrar Pensión 65: moto torito en el que viajaban fue chocado por auto en Puno

Conductor de la camioneta se dio a la fuga y luego fue detenido. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: PNP.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una madre y su hijo en la vía Juliaca–Arapa. Las víctimas se desplazaban desde la comunidad de Tequena hacia Arapa en una moto torito azul y blanca para cobrar el beneficio social de Pensión 65. Según testigos, a la altura del kilómetro 44, en la comunidad de GamaGama, fueron violentamente embestidos por un automóvil que se dio a la fuga. El hecho ocurrió la mañana del 12 de agosto.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Benigna Gutiérrez Sánchez, quien viajaba como pasajera, y su hijo Ruperto Yucasi Gutiérrez, conductor de la moto torito de placa 4638-GZ. El vehículo que los impactó fue un Toyota Yaris de color gris, con placa de rodaje V6Q-052, conducido por Jhony Guido Mamani Condori (22).

Según los testigos el choque se produjo por alcance y arrastró a las víctimas más de 30 metros; la señora Benigna habría fallecido de manera instantánea, mientras que su hijo habría muerto minutos después de no recibir auxilio.

Detienen a conductor que fugó tras impacto

Personal de la Comisaría de Arapa inició la búsqueda del responsable, logrando ubicar el vehículo siniestrado a la entrada del distrito de Chupa, donde se había despistado. Los ocupantes del auto, que resultaron heridos, fueron trasladados al centro de salud local. Allí se procedió a la identificación y detención del conductor, quien fue puesto a disposición de las autoridades por el presunto delito de homicidio culposo.

El accidente también fue reportado en la vía Saman–Caminaca, a la altura de la comunidad de Chejachi, distrito de Arapa. El mototaxi quedó completamente destruida tras el impacto. Las diligencias fueron asumidas por el Fiscal Adjunto Braulio Condori Pari de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro, quien investiga las circunstancias del siniestro.

El caso ha generado consternación en la comunidad, especialmente en los familiares quienes no imaginaron perder dos familiares. Por el que exigen justicia y sanción contra el presunto responsable, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades.