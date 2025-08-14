Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 15 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
viernes, 15 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana con tendencia a brillo solar hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado parcial al atardecer.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 15 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado al atardecer.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
viernes, 15 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.