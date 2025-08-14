Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
viernes, 15 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 15 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día.
viernes, 15 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
viernes, 15 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 15 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
viernes, 15 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 15 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.