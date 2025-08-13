Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios
- Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día , lluvia.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia moderada y chubascos.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia al atardecer.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.