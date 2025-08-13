Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
jueves, 14 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
jueves, 14 de agosto
16ºC
-14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
jueves, 14 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.