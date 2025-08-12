HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Nuevo servicio del Corredor Rojo: la Ruta 204 lanza un recorrido ampliado con 4 nuevos paraderos por sentido

El nuevo recorrido propuesto por ATU incluirá cuatro paraderos en la avenida Javier Prado Oeste y los jirones Cuzco y Libertad. El costo del pasaje se mantiene en S/ 2.40 y los horarios operativos no variarán.

ATU amplía ruta 204 del corredor rojo con nuevos paraderos
ATU amplía ruta 204 del corredor rojo con nuevos paraderos | Composición LR | Andina

El sistema de transporte de Lima acaba de modificar una de las rutas más utilizadas por miles de limeños, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los usuarios. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en la ruta 204 del corredor rojo, que incluirá cuatro paraderos adicionales por sentido en su recorrido habitual.

Este servicio, que conecta los distritos de Pachacámac —desde el paradero San Juan Bautista— hasta San Miguel, en el cruce con la avenida Faucett, implementará la nueva ruta a partir del martes 12 de agosto, desde el mediodía. El trayecto cubrirá ahora tramos por la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

ATU amplía ruta 204 del corredor rojo con nuevos paraderos

El servicio pasará por la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad, retomando luego la avenida La Marina. En el sentido contrario, circulará por la vía auxiliar de La Marina, Brasil y Javier Prado Oeste.

Los nuevos paraderos de la ruta 204 estarán debidamente señalizados para orientar a los pasajeros. En el ingreso a San Miguel, el recorrido continuará por la avenida La Marina hasta la avenida Brasil, donde se ubica el primer paradero “Brasil”, seguido por la avenida Javier Prado Oeste y su paradero "Gonzales Prada", "Aliaga" y "Embajada", en el cruce con la avenida Salaverry.

El costo del pasaje se mantiene en S/ 2.40 para el público en general y S/ 1.20 para estudiantes. Los horarios tampoco cambian: de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.; los sábados hasta las 10:53 p. m., y los domingos hasta las 10:35 p. m.

PUEDES VER: Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

lr.pe

ATU reabre carriles exclusivos y paraderos del corredor Morado en Paseo Colón

La ATU reabrió dos carriles exclusivos en la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón), entre la Plaza Grau y el jirón Washington, destinados al tránsito de buses del corredor Morado. La medida se adoptó tras el avance de las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y permitirá restablecer el recorrido de la ruta 404, además de habilitar un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau en dirección a San Juan de Lurigancho. También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, cercanos a la Plaza Bolognesi.

Con esta disposición, cerca de 20.000 usuarios diarios del corredor Morado ahorrarán hasta 10 minutos en sus traslados entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. El servicio funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos hasta las 10:00 p. m.

Notas relacionadas
Detienen a hombre de 55 años por tocamientos indebidos a joven dentro del Corredor Rojo bajo la modalidad de la "mochila"

Detienen a hombre de 55 años por tocamientos indebidos a joven dentro del Corredor Rojo bajo la modalidad de la "mochila"

LEER MÁS
Paro de transportistas el 14 de mayo: ¿hasta qué hora operan el Metropolitano, Línea 1 y corredores por el paro en Lima?

Paro de transportistas el 14 de mayo: ¿hasta qué hora operan el Metropolitano, Línea 1 y corredores por el paro en Lima?

LEER MÁS
Caen los "Desa": PNP capturó a balazos a presuntos integrantes de banda criminal relacionada con ataque al Corredor Rojo

Caen los "Desa": PNP capturó a balazos a presuntos integrantes de banda criminal relacionada con ataque al Corredor Rojo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

LEER MÁS
Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota