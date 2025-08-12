El sistema de transporte de Lima acaba de modificar una de las rutas más utilizadas por miles de limeños, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los usuarios. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en la ruta 204 del corredor rojo, que incluirá cuatro paraderos adicionales por sentido en su recorrido habitual.

Este servicio, que conecta los distritos de Pachacámac —desde el paradero San Juan Bautista— hasta San Miguel, en el cruce con la avenida Faucett, implementará la nueva ruta a partir del martes 12 de agosto, desde el mediodía. El trayecto cubrirá ahora tramos por la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad.

ATU amplía ruta 204 del corredor rojo con nuevos paraderos

El servicio pasará por la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad, retomando luego la avenida La Marina. En el sentido contrario, circulará por la vía auxiliar de La Marina, Brasil y Javier Prado Oeste.

Los nuevos paraderos de la ruta 204 estarán debidamente señalizados para orientar a los pasajeros. En el ingreso a San Miguel, el recorrido continuará por la avenida La Marina hasta la avenida Brasil, donde se ubica el primer paradero “Brasil”, seguido por la avenida Javier Prado Oeste y su paradero "Gonzales Prada", "Aliaga" y "Embajada", en el cruce con la avenida Salaverry.

El costo del pasaje se mantiene en S/ 2.40 para el público en general y S/ 1.20 para estudiantes. Los horarios tampoco cambian: de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.; los sábados hasta las 10:53 p. m., y los domingos hasta las 10:35 p. m.

ATU reabre carriles exclusivos y paraderos del corredor Morado en Paseo Colón

La ATU reabrió dos carriles exclusivos en la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón), entre la Plaza Grau y el jirón Washington, destinados al tránsito de buses del corredor Morado. La medida se adoptó tras el avance de las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y permitirá restablecer el recorrido de la ruta 404, además de habilitar un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau en dirección a San Juan de Lurigancho. También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, cercanos a la Plaza Bolognesi.

Con esta disposición, cerca de 20.000 usuarios diarios del corredor Morado ahorrarán hasta 10 minutos en sus traslados entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. El servicio funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos hasta las 10:00 p. m.