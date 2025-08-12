Estos son los 20 distritos de Arequipa que están en riesgos por las bajas temperaturas según el CENEPRED
Las bajas temperatura en Arequipa sigue descendiendo es por ello que distritos como Callalli, Caylloma, Lari entre otros son fuertemente afectados.
Las diferentes regiones del Perú están en bajas temperaturas, ya que nos encontramos en la estación de invierno. Una de las más afectadas es la región de Arequipa, ya que 20 de sus distritos están en peligro por el inmenso frío, que se tiene pronosticado que estará hasta septiembre de 2025.
La ciudad blanca es la región que más distritos tiene afectados; le siguen Cusco y Puno con 7, después Apurímac con 2. Además, Ayacucho, Moquegua y Tacna se encuentran en riesgo alto, por lo que se recomienda a la población estar abrigada para poder cuidar la salud y, en caso de presentar algún tipo de dificultad respiratoria, acercarse rápidamente a los centros de salud.
¿Cuáles son los os 20 distritos de Arequipa que están en riesgos por las bajas temperaturas?
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), los distritos que están en peligro son: Alca, Huaynacotas, Pampamarca y Puyca, en la provincia de La Unión, así como Cayarani y Salamanca en Condesuyos.
También están Callalli, Caylloma, Lari, San Antonio de Chuca, Tapay, Tisco y Tuti en Caylloma; Andagua, Chachas y Choco en Castilla; y Characato, Chiguata, Pocsi y San Juan de Tarucani. Las autoridades piden a la población tomar las medidas necesarias ante este fuerte frío.
Arequipa esta de aniversario y cumple 485 años
A pesar de la difícil situación que atraviesan algunos distritos de Arequipa, la 'ciudad blanca' es el centro de atención por los peruanos y turistas porque se encuentra de aniversario y vienen realizando diferentes actividades.
Entre las que destacan el Festival del Adobo y la II Maratón Canina, los diferentes pasacalles con danzas típicas. También, el corso descentralizado de saya y caporal, el III Festival de la Sarza de Sencca en Sachaca y, como cierre de la fiesta, el V Concurso de Fotografía Antigua.