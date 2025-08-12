HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Estos son los 20 distritos de Arequipa que están en riesgos por las bajas temperaturas según el CENEPRED

Las bajas temperatura en Arequipa sigue descendiendo es por ello que distritos como Callalli, Caylloma, Lari entre otros son fuertemente afectados.

Se tiene previsto que este intenso frío estará hasta el mes de septiembre.
Se tiene previsto que este intenso frío estará hasta el mes de septiembre. | Foto: Diario el Pueblo

Las diferentes regiones del Perú están en bajas temperaturas, ya que nos encontramos en la estación de invierno. Una de las más afectadas es la región de Arequipa, ya que 20 de sus distritos están en peligro por el inmenso frío, que se tiene pronosticado que estará hasta septiembre de 2025.

La ciudad blanca es la región que más distritos tiene afectados; le siguen Cusco y Puno con 7, después Apurímac con 2. Además, Ayacucho, Moquegua y Tacna se encuentran en riesgo alto, por lo que se recomienda a la población estar abrigada para poder cuidar la salud y, en caso de presentar algún tipo de dificultad respiratoria, acercarse rápidamente a los centros de salud.

PUEDES VER: Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

lr.pe

¿Cuáles son los os 20 distritos de Arequipa que están en riesgos por las bajas temperaturas?

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), los distritos que están en peligro son: Alca, Huaynacotas, Pampamarca y Puyca, en la provincia de La Unión, así como Cayarani y Salamanca en Condesuyos.

También están Callalli, Caylloma, Lari, San Antonio de Chuca, Tapay, Tisco y Tuti en Caylloma; Andagua, Chachas y Choco en Castilla; y Characato, Chiguata, Pocsi y San Juan de Tarucani. Las autoridades piden a la población tomar las medidas necesarias ante este fuerte frío.

PUEDES VER: Inauguran en Arequipa monumento para creador del libro Coquito: "Gracias por este homenaje en vida"

lr.pe

Arequipa esta de aniversario y cumple 485 años

A pesar de la difícil situación que atraviesan algunos distritos de Arequipa, la 'ciudad blanca' es el centro de atención por los peruanos y turistas porque se encuentra de aniversario y vienen realizando diferentes actividades.

Entre las que destacan el Festival del Adobo y la II Maratón Canina, los diferentes pasacalles con danzas típicas. También, el corso descentralizado de saya y caporal, el III Festival de la Sarza de Sencca en Sachaca y, como cierre de la fiesta, el V Concurso de Fotografía Antigua.

Notas relacionadas
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

LEER MÁS
Arequipa: escolar fallece por presunto caso de bullying en colegio, madre habría denunciado agresión hace un año

Arequipa: escolar fallece por presunto caso de bullying en colegio, madre habría denunciado agresión hace un año

LEER MÁS
La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota