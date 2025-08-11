HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Sociedad

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 11 de agosto
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , cielo nublado al atardecer.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 12 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.
martes, 12 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto al atardecer.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven censista reportada como desaparecida fue localizada en Trujillo según el COER

Joven censista reportada como desaparecida fue localizada en Trujillo según el COER

LEER MÁS
Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto: números ganadores, premios y el Pozo Millonario

LEER MÁS
Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Sociedad

¿Cómo llegar a Isla Santa Rosa y en cuánto tiempo? Opciones para viajar a zona del Perú reclamada por Colombia

Temblor en Perú HOY, 10 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Capturan a banda de falsos taxistas que asaltaban a jóvenes a la salida de concurridas discotecas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota