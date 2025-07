Según vecinos de la zona, el actuar del adulto mayor es constante en la zona: no es la primera vez que reacciona de esa manera. | Foto: composición LR/ATV

En el distrito de Magdalena del Mar, en las inmediaciones de la avenida Parque Gonzáles Prada, un anciano roció lejía en los ojos de su vecino luego de encontrarlo hablando por teléfono cerca a su casa: cámaras grabaron el momento en el que el adulto mayor se acerca al joven, intercambia unas palabras y luego extrae de sus bolsillos una botella de lejía para lanzarle el contenido al hombre, quien huye cubriéndose el rostro y los ojos.

Cabe señalar que la vista del joven no resultó comprometida luego del violento ataque, por lo que el acto del adulto mayor no pasó a mayores. No obstante, el agresor persiguió al hombre, quien trataba de alejarlo y ponerse a buen recaudo en el parque contiguo a la zona del incidente.

"Podía dejarlo ciego": vecinos muestra indignación por lo sucedido entre sus vecinos en Magdalena

En declaraciones a ATV, un vecino de la zona indicó "¿Cómo va a hacer eso? Podía dejarlo ciego". En otro momento, una vecina agregó al mismo medio "le puede pasar a alguno de los chicos, yo también tengo hijos jóvenes". Asimismo, añadió, "imagínate, le ha echado en la cara la lejía al muchacho".

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

