Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y al atardecer.
lunes, 11 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y al atardecer.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.