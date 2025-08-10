Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
lunes, 11 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
7ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
lunes, 11 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.