Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la noche.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana a cielo nublado parcial al atardecer.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia.
lunes, 11 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 11 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
lunes, 11 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia al atardecer.
lunes, 11 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.