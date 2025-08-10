Atrapan a postulante de Medicina Humana con dispositivo durante examen de admisión 2025-II UNC

El domingo 10 de agosto, se llevó a cabo el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el que una postulante fue intervenida. El trabajo articulado fue realizado por la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la casa de estudios superiores.

"Intentaba rendir el examen de admisión 2025–II de manera fraudulenta mediante el uso de dispositivos electrónicos", informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la UNC mediante su cuenta oficial en Facebook.

Examen UNC 2025: PNP detecta dispositivo electrónico "SOS"

La joven fue identificada como Tathiana Pérez Linares (18), originaria de la provincia de Chota. De acuerdo con la universidad, la postulante aspiraba a ocupar un puesto para la Carrera Profesional de Medicina Humana. No obstante, durante la intervención policial, se encontró un dispositivo electrónico con la inscripción "SOS" y un audífono oculto.

Dispositivo electrónico "SOS" y audífono. Foto: UNC

Dichos objetos estarían presuntamente destinados a comunicarla con el exterior durante la realización del examen. Al respecto, el rector de la UNC, Berardo Escalante Zumaeta, indicó que las diligencias del caso continuarían su curso en manos de las autoridades competentes.

Admisión UNC 2025-II: ¿qué carreras ofrece?

Estas son las carreras profesionales que la Universidad Nacional de Cajamarca ofrece a los ciudadanos que deseen ingresar:

Administración

Agronomía

Contabilidad

Derecho

Economía

Educación

Enfermería

Ingeniería Industrias Alimentarias

Ingeniería Civil

Ingeniería Forestal

Ingeniería Geológica

Ingeniería Hidráulica

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Zootécnica

Ingeniería de Agro negocios

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Ambiental

Medicina Humana

Medicina Veterinaria

Obstetricia

Biología y Biotecnología

Sociología

Turismo y Hotelería

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real