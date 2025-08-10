HOYSuscripcion LR Focus

Atrapan a postulante de Medicina Humana con dispositivo durante examen de admisión 2025-II UNC

Además del aparato electrónico, la PNP de la región de Cajamarca, detectó un audífono oculto durante la intervención policial.

La UNC trabajó conjuntamente con la PNP y la Fiscalía. Foto: Composición LR
La UNC trabajó conjuntamente con la PNP y la Fiscalía. Foto: Composición LR

El domingo 10 de agosto, se llevó a cabo el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el que una postulante fue intervenida. El trabajo articulado fue realizado por la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la casa de estudios superiores.

"Intentaba rendir el examen de admisión 2025–II de manera fraudulenta mediante el uso de dispositivos electrónicos", informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la UNC mediante su cuenta oficial en Facebook.

Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

lr.pe

Examen UNC 2025: PNP detecta dispositivo electrónico "SOS"

La joven fue identificada como Tathiana Pérez Linares (18), originaria de la provincia de Chota. De acuerdo con la universidad, la postulante aspiraba a ocupar un puesto para la Carrera Profesional de Medicina Humana. No obstante, durante la intervención policial, se encontró un dispositivo electrónico con la inscripción "SOS" y un audífono oculto.

Dispositivo electrónico "SOS" y audífono. Foto: UNC

Dispositivo electrónico "SOS" y audífono. Foto: UNC

Dichos objetos estarían presuntamente destinados a comunicarla con el exterior durante la realización del examen. Al respecto, el rector de la UNC, Berardo Escalante Zumaeta, indicó que las diligencias del caso continuarían su curso en manos de las autoridades competentes.

Reprograman examen de admisión UNI 2025-II debido a paro de transportistas: conoce las nuevas fechas

lr.pe

Admisión UNC 2025-II: ¿qué carreras ofrece?

Estas son las carreras profesionales que la Universidad Nacional de Cajamarca ofrece a los ciudadanos que deseen ingresar:

  • Administración
  • Agronomía
  • Contabilidad
  • Derecho
  • Economía
  • Educación
  • Enfermería
  • Ingeniería Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Forestal
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Hidráulica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Zootécnica
  • Ingeniería de Agro negocios
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería Ambiental
  • Medicina Humana
  • Medicina Veterinaria
  • Obstetricia
  • Biología y Biotecnología
  • Sociología
  • Turismo y Hotelería

